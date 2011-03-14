Райффайзенбанк делает предложение в режиме он-лайн

В Интернет-банке Raiffeisen Connect создан новый раздел — «Предложения для Вас». Теперь каждый клиент может не только оперативно узнать о новых индивидуальных предложениях от банка, но и сразу оставить заявку на их получение.

В новом разделе «Предложения для Вас», который размещен на личной странице, указана информация как об актуальных, так и о ранее полученных предложениях, и о сроке их действия. Раздел будет обновляться на ежемесячной основе.

«Раньше для того, чтобы узнать о новых выгодных предложениях, нужно было или специально ехать в отделение банка, или ждать sms-сообщения, или постоянно просматривать электронную почту. Теперь же все предельно просто и быстро — информация хранится и регулярно обновляется в новом разделе Интернет-банка. Не сомневаюсь, что наши клиенты по достоинству оценят данную услугу, с помощью которой можно не только сэкономить свое время, но и не упустить выгодное предложение», — отметил Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц.

