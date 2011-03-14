Райффайзенбанк: новые депозиты в Интернет-банке

Райффайзенбанк продолжает расширять функционал Интернет-банка Raiffeisen Connect. Теперь клиенты банка смогут оформить заявку на открытие и пополнить свои депозиты «Рантье» и «Пополняемый».

Депозит «Рантье» с возможностью пополнения без ограничений может быть открыт на срок от 6 месяцев до 5 лет. Перечисление процентов на текущий счет происходит ежемесячно. В зависимости от суммы и срока депозита процентная ставка может составлять: для вкладов в рублях — от 3,2% до 8,6%; для вкладов в долларах США — от 0,6% до 4,1%; для вкладов в евро — от 1,0% до 4,3%.

Депозит «Пополняемый» также дает возможность пополнения без ограничений, выплата процентов происходит в конце срока вклада, который может составлять от 31 дня до 5 лет. В зависимости от суммы и срока депозита процентная ставка может составлять: для вкладов в рублях — от 3,0% до 8,7%; для вкладов в долларах США — от 0,3% до 4,2%; для вкладов в евро — от 0,5% до 4,4%.

Минимальная сумма, которая требуется для открытия данных депозитов — 15 000 рублей, 500 долларов США или 500 евро (в зависимости от валюты депозита). Вклады допускают пролонгацию.

«Мы всегда стремились и стремимся к тому, чтобы клиентам было с нами комфортно. Возможность управлять своими счетами, открывать и пополнять депозиты за несколько минут, причем даже не выходя из дома, безусловно, по достоинству будет оценена и востребована нашими клиентами, которые, как и мы сами, ценят и время, и деньги», — сказал Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц.

