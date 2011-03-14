Райффайзенбанк и MasterCard объявляют о запуске новой премиальной карты — World MasterCard Black Edition

ЗАО «Райффайзенбанк» и международная платежная система MasterCard объявляют о запуске с 1 марта новой банковской карты World MasterCard Black Edition в рамках Премиального пакета, созданного специально для клиентов сегмента Premium Banking, желающих получить индивидуальное обслуживание и дополнительные привилегии.

Премиальная карта World MasterCard Black Edition впервые в России выпускается с инновационной технологией бесконтактных платежей MasterCard PayPassTM, что позволяет оплачивать покупки максимально просто и быстро. Владельцам карты World MasterCard Black Edition в составе пакета услуг Премиальный предлагается также ряд дополнительных сервисов: карта Priority Pass — доступ в более чем 600 бизнес-залов международных аэропортов по всему миру (вне зависимости от категории билета); премиальный консьерж-сервис; страхование выезжающих за рубеж для клиентов и членов их семей. Также владельцы пакета услуг Премиальный могут воспользоваться популярными банковскими сервисами бесплатно или со значительной скидкой, например, рублевые переводы осуществляются через Raiffeisen-CONNECT бесплатно, по индивидуальным банковским ячейкам предоставляется скидка в 20%.

«Выпуск карты World MasterCard Black Edition — не только важный шаг на пути к совершенствованию комплекса услуг для клиентов сегмента Premium Banking, но и знаменательное событие для Райффайзенбанка. Новая карта является престижным финансовым инструментом, подчеркивающим высокий статус владельца. Уверен, наши клиенты оценят эксклюзивный дизайн и уникальные возможности карты», — отметил Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц.

«Сейчас, когда состоятельные россияне, как правило, уже имеют несколько премиальных карт в своем кошельке, наша задача — предлагать все более весомые преимущества карт MasterCard. Поэтому я рад поздравить клиентов „Райффайзенбанка“ с началом выпуска карты, которая предоставляет уникальный спектр возможностей и привилегий, например, программу MasterCard ИЗБРАННОЕ в России и за рубежом», — сказал Илья Рябый, глава MasterCard в России.