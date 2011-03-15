Райффайзенбанк и «Детский мир»: онлайн-покупки по пластиковым картам

В марте 2011 ЗАО «Райффайзенбанк» и Группа компаний «Детский Мир» запустили новый совместный сервис, который позволит пользователям крупнейшего в России Интернет-магазина товаров для детей (www.detmir.ru) оплачивать покупки по своим пластиковым картам в режиме онлайн.

Теперь клиенты Интернет-магазина «Детский мир» могут выбрать наиболее удобный способ оплаты – наличными при доставке товара курьером или с помощью банковской карты - сразу после заказа товара в «личном кабинете». Денежные средства при безналичном способе расчета переводятся моментально, комиссия за пользование сервисом не взимается.

«Оплата с помощью пластиковых карт - это один из самых удобных и безопасных способов расчета за товар. Его преимущества очевидны - не нужно думать о том, как заранее снять необходимые средства в банкомате, будет ли сдача у курьера. Мы полагаем, что это сервис будет востребован у 15-20% клиентов интернет-магазина», - рассказал Дмитрий Дворецкий, руководитель управления интернет-торговли ГК «Детский мир».

Безопасность онлайн-платежей обеспечивает ЗАО «Райффайзенбанк», использующий самую современную технологию интернет-эквайринга - 3-D Secure, являющуюся частью глобальных программ Visa Verified by Visa и MasterCard Secure Code, основная цель которых - предоставление и обеспечение безопасных методов оплаты товаров и услуг в сети Интернет. Таким образом, держатели пластиковых карт при совершении оплаты могут быть уверены в безопасности проводимых транзакций и сохранении конфиденциальности передаваемой информации.

«Райффайзенбанк развивает направление электронной коммерции с 2006 года и имеет достаточный опыт для обеспечения первоклассного обслуживания столь уважаемого партнера как «Детский мир». Мы надеемся, что этот проект повысит доверие клиентов к оплате покупок через интернет с помощью пластиковых карт», - отметила Оксана Панченко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания и финансирования корпоративных клиентов.

