Приглашаем всех друзей на встречу с кураторами нашей страницы и начальником управления развития нецелевого кредитования Райффайзенбанка Алексеем Капустиным, который будет рад ответить на ваши вопросы о кредитных картах.

Подробности здесь: http://www.banki.ru/news/pressreleases/?id=2867334
А записаться можно здесь: http://www.banki.ru/friends/group/24/forum/93186/#postform