Знакомство состоялось!

Дорогие друзья!



Спасибо тем из вас, кто нашел время для участия в первой встрече Райффайзенбанка со своими друзьями в рамках площадки banki.ru.



Для нас это был первый опыт общения в подобном формате. Мы волновались - соберутся ли гости, сможем ли мы ответить на сложные вопросы, не превратится ли встреча в поток претензий, так, что нам останется только краснеть.



Оказалось, что волновались мы напрасно. Встреча началась немного скованно, всем нужно было немного привыкнуть друг к другу, микрофонам, камере и вспышкам. К пирожкам долго никто не мог притронуться. Однако, не прошло и десяти минут, как лед тронулся и господа заседатели погрузились в жаркие дебаты. Обсуждались не только достоинства и недостатки продуктов Райффайзенбанка, но и особенности банковского обслуживания во Франции и Парагвае, действительные причины ухода Barclays с рынка банковского ритейла в России, а также, зачем в банке работают модельеры.



Мы всегда догадывались, что наши клиенты особенные, и вчера получили лишнюю возможность убедиться в этом: математики, путешественники, игроки в американский футбол. Все - тонко разбирающиеся в наших продуктах, подкованные в экономике, яркие люди.



Словом, встреча прошла на высшем уровне. Остановиться было невозможно и до самого конца официальной части пирожки остались нетронутыми, но уже не из-за стеснения - просто азарт заглушал чувство голода.



Теперь у нас есть масса материала для работы над ошибками, к которой мы немедленно приступаем. Конечно, многие недостатки продуктов и услуг банка были известны нам и так. Но вчера мы получили очень важную обратную связь, которая позволит нам лучше расставить свои приоритеты.



Спасибо вам! Спасибо нашим друзьям и партнерам - порталу banki.ru. До новых встреч, которые обязательно состоятся!



