Райффайзенбанк предлагает своим клиентам новый пакет услуг «Золотой», который дает возможность пользоваться широким спектром продуктов и услуг банка на более выгодных условиях.Клиентам, открывшим пакет услуг «Золотой», Райффайзенбанк предлагает уникальный набор опций: до 5 бесплатных золотых банковских карт MasterCard Gold Package с технологией бесконтактных платежей PayPass; рублевый текущий счет с начислением повышенных процентов на остаток по счету; бесплатная страховка всей семьи при выезде за рубеж со страховым покрытием до 500 000 долларов США; консьерж-сервис, благодаря которому можно оперативно и круглосуточно получать информацию о транспорте, гостиницах, ресторанах, прокате автомобилей, местах отдыха, бронировать билеты; 20% скидка на аренду сейфовых ячеек банка и другие специальные сервисы и услуги.Подключить пакет услуг «Золотой» может как зарплатный, так и частный клиент Райффайзенбанка. Для этого зарплатному клиенту нужно просто написать заявление. Частному клиенту в день оформления пакета услуг «Золотой» необходимо вложить в паевые инвестиционные фонды под управлением ООО «УК «Райффайзен Капитал» не менее 100 000 рублей.