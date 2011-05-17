Райффайзенбанк обновил программу привилегий «Скидки для Вас!». К 5-летнему юбилею программы разработан новый визуальный ряд и слоган: «Следуйте за знаком!». Теперь благодаря ярко-желтой стрелке на табличках около касс в магазинах клиенту будет легче понять, где он может получить скидки при оплате товаров и услуг картой Райффайзенбанка.
Программа привилегий «Скидки для Вас!» предоставляет держателям дебетовых и кредитных карт возможность экономить на покупках и пользоваться специальными предложениями в большом количестве магазинов, ресторанов, спортивных клубов, туристических и страховых компаний.
Число партнеров постоянно растет. Сейчас в рамках программы привилегий скидки клиентам Райффайзенбанка предоставляют более чем 3 тысячи 300 компаний в 59 городах России. Держатели карт могут сэкономить на покупках в фирменном магазине бытовой техники «BOSCH SIEMENS», в сети салонов мужской и женской одежды HENDERSON и INCITY, в магазинах профессиональной косметики «Beauty Lab», туристическом агентстве Star Travel, в обувных салонах HOEGL, аквапарке «Ква-Ква», в сети магазинов спортивной одежды Intersport и многих других.
Недавно список компаний-партнеров пополнился такими торговыми марками, как Rendez-Vous, L`Occitane, ИОН, UOMO Colezzioni, FREY WILLE.
«Райффайзенбанк запустил программу «Скидки для Вас!» в 2006 году, и она практически сразу вызвала интерес у наших клиентов, — отмечает Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц. — Мы всегда стремимся предлагать многообразие дополнительных возможностей в рамках специальных программ. «Скидки для Вас!» с уверенностью можно назвать одним из самых успешных проектов. Мы продолжим расширять список компаний-партнеров, чтобы предоставить нашим клиентам новые возможности выгодно совершать покупки по картам Райффайзенбанка».
Подробную информацию о компаниях-партнерах, предоставляющих скидки в рамках программы, можно получить на официальном сайте Райффайзенбанка в разделе http://www.raiffeisen.ru/retail/ourcards/yourdiscounts_msk/
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