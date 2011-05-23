Райффайзенбанк выступил спонсором выставки «Австрия, давай!»

При поддержке ЗАО «Райффайзенбанк» в Москве открылась крупнейшая выставка современного австрийского искусства.



20 мая в Музее архитектуры имени А.В. Щусева открылась выставка «Австрия, давай!», на которой представлены работы наиболее значимых современных художников, скульпторов, фотографов и дизайнеров из Австрии. В церемонии открытия приняли участие Президент Австрии Хайнц Фишер, а также специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и министр образования, искусства и культуры Австрии Клаудия Шмид.



Столь масштабно современное австрийское искусство представлено в России впервые. Соорганизаторами выставки выступили Музей прикладного искусства MAK в Вене, Музей архитектуры им. А.В. Щусева МУАР в Москве и Австрийского культурный форум в Москве. Райффайзенбанк стал генеральным спонсором мероприятия. Выставка продлится до 28 августа.



