Компания «Райффайзен Лайф» объявляет о запуске творческого конкурса детского рисунка «Моя семья — моя защита», который пройдет с 31 мая по 4 июня в рамках Международного дня защиты детей.
В дни проведения акции в отделениях ЗАО «Райффайзенбанк» Вы сможете получить консультацию по программам Накопления и Финансовой защиты СК «Райффайзен Лайф», которые позволяют родителям позаботиться о финансовом благополучии ребенка на случай наступления непредвиденных обстоятельств и гарантированно создать для ребенка целевые сбережения.
Принесите в отделение ЗАО «Райффайзенбанк» детский рисунок на тему «Моя семья — моя защита!», оформите программу «Райффайзен Киндер» или «Райффайзен Перспектива» и примите участие в розыгрыше эксклюзивного iPod!
Все участники акции получат памятные сувениры.
Подробнее об условиях конкурса: http://www.raiffeisen.ru/retail/notice/index.php?id28=13050
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