С 01 июня Райффайзенбанк отменяет комиссию за выдачу кредита на любые цели под залог имеющегося жилья. Кредит на любые цели под залог имеющегося жилья выдается в рублях на срок от 1 года до 15 лет. Объем финансирования по кредиту - до 60% от стоимости закладываемого жилья. Ставка по кредиту – от 13,25% годовых.
С 01 апреля 2011 года Райффайзенбанк уже отменил комиссию за выдачу кредитов по программам: «Покупка квартиры или таун-хауса, оформленного как квартира на вторичном рынке»; «Покупка квартиры в новостройке», «Покупка недвижимости под залог имеющейся квартиры». Таким образом, комиссия за выдачу любого ипотечного кредита в Райффайзенбанке не взимается.
«В России лишь несколько банков не взимают комиссию за выдачу ипотечных кредитов, и теперь Райффайзенбанк входит в их число. Также хочу отметить, что предлагаемые нами ставки весьма привлекательны для клиентов. Не сомневаюсь, что наши ипотечные продукты позволят многим наконец-то осуществить свою мечту и приобрести собственное жилье», - отметил Андрей Степаненко, член правления ЗАО «Райффайзенбанк», руководитель дирекции обслуживания физических лиц.
Райффайзенбанк вышел на рынок ипотечного кредитования в 2003 году. В настоящее время ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает широкий выбор ипотечных программ, по которым можно приобрести квартиру на этапе инвестирования строительства, купить жилье на вторичном рынке недвижимости, оформить кредит под залог имеющейся квартиры.
С подробными условиями по всем ипотечным программам ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте банка по ссылке: http://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans.
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