Орловский офис Райфайзенбанка принял участие в ежегодной выставке "Орел-Авто 2011"

В Орле состоялась автомобильная выставка, приуроченая к Дню защиты детей. Мероприятие проходило под девизом «Мы вместе»: все доходы, полученные от ее проведения, будут перечислены на благотворительные цели.



Крупнейшие автодилеры Орла показали как самые популярные, так и новые модели автомобилей Volkswagen, Nissan, Chevrolet, Renault, Toyota, Mitsubishi, Chery, Great Wall, SsangYong, АвтоВАЗ, Opel, Skoda, Daewoo, UAZ, GAZ. Посетители выставки смогли посмотреть и сравнить автомобили, получить консультации специалистов, пообщаться с другими автомобилистами, а также прямо на месте заключить договор на покупку понравившейся машины.



Кроме автомобильных дилеров в выставке приняли участие и организации, которые традиционно помогают желающим купить или взять в аренду автомобиль - банки, страховые и лизинговые компании. Среди них был и операционный офис "Орловский".