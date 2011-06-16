Райффайзенбанк выступил Генеральным партнером литературного проекта «Читалка» в Екатеринбурге

Уральский филиал Райффайзенбанка выступил Генеральным партнером открытия публичной городской библиотеки под открытым небом «Читалка», которая будет работать с 16 по 28 июня в центре Екатеринбурга.



«Читалка» - это общегородской проект для любителей литературы. При поддержке Почтенного консульства Австрийской республики и Райффайзенбанка летом 2011 уникальная общественная библиотека открыта для всех жителей Екатеринбурга.



Бесплатная городская библиотека – это возможность перечитать свои любимые книги, познакомиться с литературными новинками, услышать чтение от лица писателей и поэтов собственных произведений.

Директор Регионального Центра "Уральский" ЗАО "Райффайзенбанк" Виталий Милованов подчеркнул: «Мы решили сделать подарок всем жителям Екатеринбурга, поддержав идею создания библиотеки под открытым небом в нашем городе. Впервые подобный проект прошел в Австрии в 2009 году. Городская Библиотека "Читалка", несомненно, станет одним из самых ярких культурных событий этого лета».

