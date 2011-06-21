Становитесь друзьями Райффайзенбанка и получайте подарки!

Портал Банки.ру объявил акцию «Подарки друзьям», и Райффайзенбанк первым поддержал эту идею.



Суть акции: каждый 15-й вступивший в сообщество Райффайзенбанка на страничке «Друзья банков» получает подарок от портала Банки.ру. Почему 15-й? Потому что этим летом Райффайзенбанк празднует 15-летие работы в России.



Вступить в сообщество может только авторизованный пользователь портала Банки.ру. При этом пользователи, ставшие друзьями Райффайзенбанка до объявления акции, автоматически становятся ее участниками. Подарок получит каждый 15-й подключившийся, в хронологическом порядке.



Сообщение о том, что вам полагается подарок, придет на личный аккаунт. Акция будет действовать до конца лета.



Подробнее об акции и подарках можно узнать у Натальи Худяковой, руководителя пресс-центра Банки.ру, по телефону (495) 739-52-55, доб. 433.

