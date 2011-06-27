Специальное предложение для клиентов Райффайзенбанка - билеты на премьеру легендарного мюзикла «Звуки Музыки»



Клиенты Райффайзенбанка могут воспользоваться специальным предложением при покупке билетов на премьерные спектакли легендарного бродвейского мюзикла «Звуки Музыки». Премьера мюзикла пройдет 8 октября 2011 года на сцене театра МДМ.



Вслед за 6-летним успехом мюзиклов CATS, MAMMA MIA!, «Красавица и Чудовище» и ZORRO, собравших более 3 миллионов российских зрителей, театральная компания «Стейдж Энтертейнмент» представит в Москве очередную премьеру. «Звуки Музыки» - это легендарный мюзикл, на мелодиях из которого выросло несколько поколений. Захватывающий исторический сюжет, разворачивающийся в Австрии во времена Второй мировой войны, искренняя романтическая история, одинаково интересная зрителям любого возраста, принесли постановке 5 премий "Оскар", 8 премий "Тони", 2 премии "Золотой глобус" и большую зрительскую любовь по всему миру!



Клиенты Райффайзенбанка могут уже сейчас забронировать лучшие места на премьерные спектакли мюзикла «Звуки Музыки» по ценам организаторов шоу с возможностью выкупа билетов до 1 сентября. Предусмотрена бесплатная доставка билетов в пределах МКАД. Воспользоваться предложением можно позвонив по телефону +7(495)788-4646 (круглосуточно).