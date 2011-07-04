Райффайзенбанк запускает программу рефинансирования ипотечных кредитов

Программа «Рефинансирование» позволит уменьшить процентную ставку по ипотечным кредитам, выданным в других банках, снизить ежемесячный платеж, изменить валюту и срок кредита.



Процентные ставки по данной программе составят от 11,75% в рублях и 9% в долларах США после регистрации залога в пользу Райффайзенбанка, до регистрации – от 12,75% в рублях и 10% в долларах США. Максимальный размер кредита равен 26 млн рублей и 900 тысяч долларов США на срок кредитования до 25 лет. Комиссия за рефинансирование ипотечного кредита не взимается.



Райффайзенбанк предлагает широкий выбор ипотечных программ, по которым можно приобрести квартиру на этапе строительства, купить жилье на вторичном и первичном рынках недвижимости, оформить ипотечный кредит на приобретение загородного дома/коттеджа под залог недвижимости в собственности.



