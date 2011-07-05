С 4 июля комиссия за выдачу кредитов наличными не взимается. Также Райффайзенбанк отменяет комиссию за досрочное погашение данных кредитов.
ЗАО «Райффайзенбанк» предлагает своим клиентам выгодные условия потребительского кредитования. Процентная ставка по кредиту составляет от 19,5% до 21,5% годовых. Оформление кредитов происходит максимально оперативно, комиссия за рассмотрение заявки не взимается, не требуется наличие залога и поручителей. Также клиенту предоставляется возможность бесплатно заказать карту Maestro/Maestro Экспресс с бесплатным годовым обслуживанием.
С подробными условиями по всем кредитным продуктам ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте банка http://www.raiffeisen.ru/retail/consumerloans/
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