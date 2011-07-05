Переводы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» Райффайзенбанка стали ближе к вам

Система денежных переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА» Райффайзенбанка и Компания «Элекснет», один из лидеров рынка приема платежей через терминалы, запустили совместный проект.



Теперь клиенты системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА» могут осуществлять мгновенные переводы через 1500 терминалов самообслуживания «Элекснет» в Москве и Московской области. В ближайшее время услуга станет доступна во всех платежных терминалах «Элекснет», количество которых составляет порядка 5000 в 27 регионах России.



Чтобы отправить мгновенный перевод через терминал «Элекснет», необходимо получить идентификатор в пункте обслуживания «БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ в отделениях Райффайзенбанка в Москве и Подмосковье или уникальную карту-идентификатор в офисах ЗАО "Райффайзенбанк" по следующим адресам:

Москва, метро "Медведково", ул. Широкая, 31/5, ТЦ "Билла";

Москва, метро "Строгино", ул. Исаковского, 6, корп. 2, ТЦ "Билла";

Москва, метро "Текстильщики", пр-т Волгоградский, 73 , ТЦ "Билла";

Москва, метро "Юго-Западная", Боровское ш., 6, ТЦ "Солнечный Рай";

Видное, мкрн. Солнечный, 10, ТЦ "Курс";

Одинцово, Можайское шоссе, 159, ТЦ "Курс".



Идентификатор и карта-идентификатор упрощают процедуру отправки денежных средств через терминал. При этом для осуществления перевода с использованием идентификатора необходимо выбрать пункт «Платежные системы, денежные переводы, страховые взносы». Далее выбрать пункт «Денежные переводы БЫСТРАЯ ПОЧТА». Ввести номер идентификатора, пароль и приступить к выбору параметров перевода.



С уникальной картой-идентификатором осуществить перевод еще проще. Необходимо приложить карту к желтому кругу на терминале, ввести пароль и непосредственно приступить к выбору параметров перевода.



Через терминалы «Элекснет» можно отправлять рублевые переводы как на территории России, так и в страны ближнего зарубежья. Получить перевод возможно во всех пунктах системы «БЫСТРАЯ ПОЧТА», работающих с валютой перевода.



Максимальный размер одного перевода составляет 15 000 рублей. Совокупная сумма переводов от одного отправителя - не более 150 000 рублей за один день.

Комиссия за осуществление перевода на территории России составит 1,5% от суммы (но не менее 150 рублей), за перевод из России в страны ближнего зарубежья - 2% (но не менее 150 рублей).



Дополнительную информацию можно получить на сайте системы денежных переводов ««БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ — www.bpochta.ru