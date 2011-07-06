Новшества в интернет-банке Raiffeisen CONNECT

Райффайзенбанк упрощает процесс оформления платежных поручений через систему интернет-банка Raiffeisen CONNECT. Теперь клиенты могут намного быстрее оформить платеж в адрес платежной системы «Яндекс.Деньги», Российского Фонда Помощи (ИД «Коммерсантъ»), Cтраховой Компании «Raiffeisen Life», Негосударственного Пенсионного Фонда «Райффайзен».



Чтобы произвести оплату через Raiffeisen CONNECT, достаточно указать только сумму и назначение платежа, остальные реквизиты будут загружены автоматически. Комиссия за проведение платежей не взимается.



Интернет-банк Raiffeisen CONNECT позволяет клиентам, не посещая отделений, совершить различные банковские операции. С помощью Raiffeisen CONNECT можно управлять средствами на своих счетах, обменивать валюту, совершать платежи и переводы, оплачивать мобильную связь, интернет, коммунальные услуги, налоги, штрафы и услуги государственных учреждений, размещать и пополнять вклады.