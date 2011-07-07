Райффайзенбанк - «Лучший иностранный банк»!

Райффайзенбанк в России получил награду издания EMEA Finance в номинации «Лучший иностранный банк»



Журнал EMEA Finance является признанным международным финансовым изданием, аккумулирующим финансовые новости, события и анализ важнейших финансовых процессов в государствах Европы, Ближнего Востока и Африки. Журнал ежегодно вручает лучшим банкам награду «Europe Banking Awards».



По итогам 2010 года награда «Europe Banking Awards» была присуждена группе Райффайзен сразу в нескольких номинациях:



- Райффайзен Банк Интернациональ АГ признан «Лучшим банком в Австрии»

- Дочерние банки в России, Албании, Беларуси и Румынии победили в номинации «Лучший иностранный банк»

- Подразделение в Боснии и Герцеговине получило награду «Лучший банк в Боснии»



При определении лучших банков эксперты EMEA Finance берут за основу такие критерии, как результаты экономической деятельности, рост прибыли, расширение в международных масштабах, инновационность и пр. По словам организаторов, победителями оказались банки с высоким качеством управления и эффективной долгосрочной стратегией.





