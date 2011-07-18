Райффайзенбанк открыл в Москве третий Ипотечный центр, который располагается в отделении «Москва-Сити» по адресу ул. Тестовская, д.10. Новый Ипотечный центр работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 20:00.
Здесь клиентам будет предоставлен полный комплекс услуг в рамках ипотечной сделки: консультации по всем программам ипотечного кредитования банка, консультации по правовым вопросам предстоящей сделки, помощь в выборе риэлтора.
В настоящее время в Москве уже открыты два ипотечных центра в отделениях на Смоленской-Сенной площади, 28 и Троицкой улице, 17, также получить специальные ипотечные консультации и оформить ипотечный кредит можно в ряде столичных отделений банка: на Пятницкой, Мясницкой, Площади Ильича, Садово-Триумфальной площади.
С подробными условиями по всем ипотечным программам ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте банка: http://www.raiffeisen.ru/retail/mortgageloans
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