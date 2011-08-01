«Покупки в плюс» по картам Райффайзенбанка

Райффайзенбанк объявляет о запуске новой кредитной карты «Покупки в плюс» категории VISA Classic, MasterCard Standard, VISA Gold и MasterCard Gold.



Теперь клиенты не платят годовую комиссию за обслуживание карт, если общий объем ежемесячных безналичных платежей по их кредитным картам VISA Classic или MasterCard Standard в течение года будет составлять не менее 8 тысяч рублей. По картам VISA Gold и MasterCard Gold - не менее 25 тысяч рублей в месяц.



При полном погашении задолженности в течение льготного периода, который составляет 50 дней, использование карты становится абсолютно бесплатным.



Кредитные карты «Покупки в плюс» можно оформить начиная с 1 августа 2011 года.



Месяц назад этот проект был запущен в Санкт-Петербурге и Новосибирске, теперь эта услуга доступна во всех регионах присутствия банка.

