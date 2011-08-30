Друзья! Приглашаем посетить фотовыставку Ирины Голенковой «Новая карта мира» в отделении на Смоленской-Сенной площади, 28.Выставка приурочена к запуску новой кредитной карты Райффайзенбанка, который планируется в сентябре. Экспозиция посвящена двум столицам – Вене, родине всей Группы Райффайзен, и Москве, родине ЗАО «Райффайзенбанк». На фотографиях, представленных на выставке, запечатлены улицы, здания, памятники, отражения, пейзажи, – всё то, что любой человек может увидеть в городах, однако в спешке часто не обращает внимания.Ирина составила к своим работам текстовые комментарии, с помощью которых вы сможете не только окунуться в неповторимую атмосферу Вены, но и узнать новое о Москве, посмотреть на уже привычные вещи с необычного ракурса.Ирина избегает обработки фотографий в графических программах, стремясь к достижению максимальной художественности документального кадра.Выставка фоторабот пройдетв клиентской зоне столичного отделения на Смоленской-Сенной площади, 28. График работы отделения: пн.-пт. с 9.00 до 20.00, сб. с 10.00 до 17.00.Также приглашаем вас посетить страничку Ирины Голенковой в интернете: www.iragolenkova.com