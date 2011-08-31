Совместная акция Райффайзенбанка и портала Банки.ру «Подарки друзьям», объявленная в начале лета, продлевается до конца 2011 года.
Напоминаем, что Райффайзенбанк в 2011 году празднует 15-летие работы в России. И каждый 15-й пользователь, вступивший в сообщество Райффайзенбанка на страничке «Друзья банков» (в хронологическом порядке), получает подарок.
По-прежнему, сообщения о том, что пользователям полагается подарок, будут приходить на их личные аккаунты.
Для получения подробной информации об акции и подарках обращайтесь, пожалуйста, к Наталье Худяковой, руководителю пресс-центра Банки.ру, по телефону (495) 739-52-55, доб. 433.
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