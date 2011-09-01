Райффайзенбанк совместно с порталом онлайн-заказа туристических услуг iGlobe.ru и международной платежной системой Visa представляют новую уникальную кобрендовую кредитную карту Raiffeisen Visa Travel Card, созданную специально для тех, кто любит путешествовать.
Raiffeisen Visa Travel Card даёт возможность накапливать мили и обменивать их на различные туристические услуги – авиабилеты, отели, трансферы, аренду автомобилей на сайте www.iglobe.ru. Райффайзенбанк начисляет 1 милю за каждые потраченные 30 рублей при безналичной оплате картой, iGlobe.ru – до 7 миль за каждые 40 рублей при бронировании сервисов и услуг на сайте компании. Мили копятся в программе лояльности Travel Miles, которая была специально создана банком и iGlobe.ru.
Новая Raiffeisen Visa Travel Card выпускается на базе платежной карты Visa в категории Gold. Годовая комиссия за её обслуживание составляет 1500 рублей.
В настоящий момент наша кредитная карта для путешественников не имеет аналогов на российском рынке. Помимо приятной возможности оплатить бонусными милями авиабилет или номер в отеле, Travel Card с успехом заменит в кошельке большинство бонусных карт отдельных авиакомпаний и отельных сетей. Кроме того, мы предлагаем клиентам карту категории Gold, стоимость обслуживания которой в 2,5 раза меньше, чем для других подобных. При этом сохраняются все преимущества золотых карт, к примеру, бесплатная страховка для выезжающих за рубеж и услуга «Консьерж».
Открыть кредитную карту Raiffeisen Visa Travel Card можно в любом отделении Райффайзенбанка на всей территории России. Заявки на Raiffeisen Visa Gold Travel Card принимаются с 1 сентября 2011 года.
Более подробная информация размещена на сайте банка http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/travelcard/
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