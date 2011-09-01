Друзья! От души поздравляем всех вас с Днём знаний! И приглашаем принять участие в конкурсе
С 13 по 17 сентября 2011 года во всех отделениях Райффайзенбанка, предлагающих программы Накопления и Финансовой защиты Райффайзен Лайф, пройдет творческий конкурс для детей и их родителей, приуроченный ко Дню знаний.
Посетите консультацию или оформите одну из программ, и вас ждёт подарок! Кроме того, вы сможете побороться за приз - Netbook или iPad.
Принять участие в конкурсе просто!
В период акции оформите и оплатите программу Накопления и Финансовой защиты и принесите в отделение Банка переведенную совместно с вашим ребёнком на любой язык мира фразу "Финансовая защита - моя уверенность в будущем!" Изображения принимаются только на бумажном носителе.
Оригинальность - ключ к успеху!
Не ограничивайте свою фантазию написанием перевода на бумаге. Используйте любую поверхность для изображения переведённой фразы (асфальт, ткань или мозаику) и принесите фотографию вашей работы в отделение банка.
Всем участникам конкурса желаем творческих находок и оригинальных идей!
Подробнее об условиях конкурса читайте на сайте банка http://www.raiffeisen-life.ru/data/archive/Konkurs.pdf
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