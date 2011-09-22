Специальные условия на покупку Opel Astra GTC от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк улучшает условия по кредитам на покупку нового автомобиля Opel Astra GTC – теперь срок действия положительного решения о выдаче кредита увеличен до 7 месяцев.



Кредит можно оформить по двум документам по ставке от 8% (с оформлением программы страхования жизни и здоровья заемщика) и от 9,5% (без страховой программы). Кредит выдается на срок от 1 года до 5 лет, первоначальный взнос — от 15% от стоимости автомобиля.



Astra GTC стал самой яркой премьерой от Opel на Международном автосалоне во Франкфурте в 2011 году. Тот факт, что теперь этот автомобиль можно купить в России, безусловно, порадует многих.