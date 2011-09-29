Друзья, только 29 и 30 сентября – Дни кредитных карт в Райффайзенбанке! Лучшие тарифы года - 19,5% годовых.
Акция будет проходить в 10 отделениях Москвы:
Смоленское 13 (Смоленский бульвар, 13/1)
Кутузовское (Кутузовский пр., д. 34 стр.14)
Сухаревское (пр. Мира, 3/1)
Коломенское (пр. Андропова, д.42 корп.1)
Отрадное (Хачатуряна ул., 20)
Семеновское (Семеновская пл., 1А)
Митино (Митинская ул., 37)
Таганское (Николоямская ул., 13/2)
Речной Вокзал (Ленинградское шоссе, 68)
Смоленская 28 (Смоленская-Сенная пл., 28)
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