Информируем вас, что 13 октября 2011 года отделение «Смоленская 28», расположенное по адресу г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.28, в связи с проведением официальных мероприятий будет работать для клиентов до 17:00.Мы рекомендуем обратиться для обслуживания после 17:00 13.10.11 в ближайшие отделения:
Клиентам отделения А
- «Смоленское», г. Москва, Смоленский бульвар, д.13/1
- «Арбатское», г. Москва, ул. Арбат, д.1
Клиентам отделения Б
-«Арбатское», г. Москва, ул. Арбат, д.1
-«Земляной вал», г. Москва, ул. Земляной вал, д.7
Приносим извинения за возможные неудобства.
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