13 октября отделение «Смоленская 28» работает до 17.00

Информируем вас, что 13 октября 2011 года отделение «Смоленская 28», расположенное по адресу г. Москва, Смоленская-Сенная пл., д.28, в связи с проведением официальных мероприятий будет работать для клиентов до 17:00.Мы рекомендуем обратиться для обслуживания после 17:00 13.10.11 в ближайшие отделения:



Клиентам отделения А



- «Смоленское», г. Москва, Смоленский бульвар, д.13/1



- «Арбатское», г. Москва, ул. Арбат, д.1





Клиентам отделения Б



-«Арбатское», г. Москва, ул. Арбат, д.1



-«Земляной вал», г. Москва, ул. Земляной вал, д.7



Приносим извинения за возможные неудобства.



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