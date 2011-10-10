15 октября Райффайзенбанк проведет День ипотечного кредитования

15 октября 2011 года с 10:00 до 17:00 Райффайзенбанк проведет День Ипотечного Кредитования совместно с Московской Городской Службой Недвижимости (МГСН).



В отделениях МГСН официальные представители компании и Райффайзенбанка ответят на вопросы клиентов: проконсультируют о возможных вариантах на рынке недвижимости, расскажут о существующих ипотечных программах, помогут подобрать оптимальный вариант ипотечного кредита, ознакомят с необходимым комплектом документов и правилами оформления.



Посетителям мероприятия Райффайзенбанк предложит специальные ставки на ипотечные продукты, а компания МГСН - льготные условия при заключении договора.



Более подробную информацию о Дне ипотечного кредитования можно получить у менеджеров агентства недвижимости МГСН по телефону: 8-495-7-758-759.



