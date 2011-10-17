Райффайзенбанк и Opel объявляют акцию Новый Opel Astra за 5 000 рублей в месяц! в рамках программы кредитования GM-Finance. Теперь для клиентов, приобретающих в кредит данные автомобили, фиксируется ежемесячный платеж в размере 5 000 рублей, что существенно ниже средних ежемесячных платежей по классическому автокредиту.
Кредит выдается в рублях и долларах США на срок от 1 года до 5 лет. Первоначальный взнос зависит от комплектации конкретного автомобиля и срока кредитования. В отличие от классической схемы кредитования, остаточный платеж по кредиту может составлять до 45% от стоимости автомобиля и не выплачиваться в течение срока кредита.
В конце срока кредита клиент может выбрать оптимальный для себя вариант дальнейшего сотрудничества с автодилером Opel:
- погашение остатка задолженности перед банком собственными средствами, в этом случае автомобиль остается в собственности клиента;
- получение в банке рефинансирования остатка по кредиту;
- trade-in, когда клиент передает автомобиль дилеру по остаточной стоимости.
Тогда дилер погашает задолженность клиента перед банком, а разница между стоимостью сданного Opel Astra и задолженностью по кредиту зачитывается в качестве первоначального взноса за новый автомобиль.
Программа действует во всех отделениях Райффайзенбанка. Более подробная информация на http://www.raiffeisen.ru/retail/carloans/
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