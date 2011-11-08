Новая карта MasterCard Unembossed

Райффайзенбанк и MasterCard предлагают новую дебетовую карту MasterCard® Unembossed.



MasterCard® Unembossed выпускается с технологией бесконтактных платежей MasterCard® PayPass™. Также карта оснащена чипом и поддерживает систему MasterCard® SecureCode™ (протокол 3D-Secure), что минимизирует вероятность ее несанкционированного использования при покупках в Интернет.



Новые дебетовые карты можно открыть в рублях, долларах США или евро. Годовая комиссия за обслуживание основной карты составляет 240 рублей, 8 долларов США / 8 евро, в зависимости от валюты счета. Стоимость обслуживания дополнительной карты — 150 рублей или 5 долларов США/5 евро в год.



Открыть новую дебетовую карту MasterCard® Unembossed можно в любом отделении ЗАО «Райффайзенбанк» на территории России.





