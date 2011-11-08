Райффайзенбанк спонсирует благотворительную фотовыставку

Райффайзенбанк выступает спонсором благотворительной фотовыставки «МАЛЫЙ БОЛЬШОЙ МИР 2», организованной совместно с фотографом Ильей Малым. Выставка пройдет в Москве с 1 по 13 ноября в объединении «Фотоцентр» на Гоголевском бульваре, 8.



Цель выставки не только познакомить зрителей с интересными фотографиями, которые сделал сотрудник банка Илья Малый, но и привлечь внимание к проблематике детей с онкогематологическими заболеваниями. Все средства от продажи авторских снимков, в том числе в ходе благотворительного аукциона, поступят напрямую в фонд «Подари жизнь», оказывающий помощь детям с тяжелыми заболеваниями.



Представленные на выставке работы — это впечатления автора, кропотливо собранные в самых разных уголках планеты: удаленных и доступных, нетронутых и цивилизованных. В коллекции более 100 крупноформатных цветных снимков: красочные пейзажи, портреты представителей различных культур и народностей, снимки редких птиц и животных.



Выставка открыта ежедневно с 11:00 до 19:00, кроме понедельника. Выставке посвящен сайт www.fillthewall.com.



