Райффайзенбанк получил премию «Лучший депозитный банк» в конкурсе «Финансовый супермаркет», проведенном ООО «ФинМир» — одним из крупнейших организаторов специализированных финансовых выставок, конференций и форумов.
Всероссийская премия «Финансовый Супермаркет» присуждается компаниям и персонам за вклад в развитие финансовой отрасли России. Победителей выбирает экспертный совет, в состав которого входят ведущие профессионалы финансового рынка, которые оценивают номинантов объективно и независимо.
С подробными условиями по всем вкладам ЗАО «Райффайзенбанк» можно ознакомиться на официальном сайте банка в разделе «Вклады» (http://www.raiffeisen.ru/retail/termdeposits/)
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