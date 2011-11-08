Райффайзенбанк получил премию «Лучшие банковские отделения — 2011» в двух номинациях: «Самое большое банковское отделение» и «Лучшая филиальная сеть западного банка в России».
Премия организована порталом MAGAZAN.RU и журналом «Компания». Победителей определил экспертный совет, в который вошли известные политики, бизнесмены и общественные деятели.
Более подробную информацию о сети отделений ЗАО «Райффайзенбанк» можно найти на официальном сайте в разделе «Отделения и банкоматы» (http://www.raiffeisen.ru/retail/branch_atm/maps/).
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