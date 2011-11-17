Райффайзенбанк и ГК «Мортон» приглашают на День Ипотечного Кредитования

19 ноября 2011 года с 10:00 до 17:00 Райффайзенбанк и ГК «Мортон» проведут День Ипотечного Кредитования в офисах продаж двух микрорайонов компании — «Катюшки» в г. Лобня и «Северное Кучино» в г. Железнодорожный.



Здесь, на территории двух крупных строящихся микрорайонов, официальные представители Райффайзенбанка и компании «Мортон» ответят на все интересующие клиентов вопросы, связанные с получением ипотечного кредита на покупку новостройки, на максимально выгодных условиях. Все консультации являются индивидуальными и будут проводиться с учетом конкретных условий каждого потенциального покупателя.



Специалисты Райффайзенбанка расскажут о существующих ипотечных программах, помогут подобрать оптимальный вариант ипотечного кредита, ознакомят с необходимым комплектом документов и правилами оформления. Посетителям мероприятия Райффайзенбанк предложит специальные ставки на ипотечные продукты. Сотрудники компании «Мортон» дадут исчерпывающую информацию о проектах компании, наличии квартир на реализации и их планировках.



Более подробную информацию о Дне Ипотечного Кредитования можно узнать у менеджеров ГК «Мортон» по телефону (495) 921-22-71.





