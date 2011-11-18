Райффайзенбанк и девелопер Urban Group запустили совместную ипотечную программу для ЖК «Город набережных»

В рамках партнерства Райффайзенбанка и Urban Group покупателям будут предложены ипотечные кредиты на приобретение квартир в жилом комплексе «Город набережных» со ставками от 13,75% до 15% в рублях до регистрации права собственности и от 12,75% до 14% после регистрации, на срок от 1 года до 25 лет, с первоначальным взносом от 15%.



Для покупателей жилья в данном комплексе в Райффайзенбанке предусмотрены приоритетные сроки рассмотрения кредитных заявок (два-три дня) и выхода на сделку. Комиссия за выдачу ипотечных кредитов Райффайзенбанка не взимается.



Еще одним важным преимуществом ипотечных программ банка является гибкий подход к учету доходов клиента: принимается в расчет доход гражданских супругов и доход от работы по совместительству.



В ЖК «Город набережных», который расположен в городе Химки, строится 21 жилой дом на 3 000 квартир и 79 таунхаусов, а также инфраструктура: детский сад, школа, несколько подземных паркингов, супермаркет, фитнес-центр, аптека, отделение банка, торговые галереи, рестораны и кафе, детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, насыпной пляж. Это проект эконом-класса с уникальным архитектурным решением: в жилом комплексе будут созданы два искусственных канала и семь набережных.



Покупателям предлагаются 50 вариантов планировок квартир, включая двухуровневые.

На данный момент в рамках ипотечного кредитования ЗАО «Райффайзенбанк» готов рассматривать пять жилых многоквартирных домов ЖК «Город Набережных». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-800-700-28-25 или на сайте банка в разделе «Ипотека».

