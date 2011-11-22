На сайте Райффайзенбанка Андрей Степаненко, член правления, руководитель дирекции обслуживания физических лиц, ответил на вопросы журналистов в рамках онлайн-конференции «Копить или купить: куда движется рынок розничных банковских услуг».
Главный вопрос заключался в том, как новая волна кризиса влияет на рынок розничных банковских услуг и как людям распоряжаться сбережениями в канун новогодних праздников. В целом, банки будут менее жестко реагировать на кризис по сравнению с 2008 годом. Объемы кредитования могут сокращаться, ставки могут повышаться, но не радикально: «Самое большее на 1,5-2%, если брать в среднем по рынку. Но я скорее склонен верить, что ситуация стабилизируется и ставки либо не изменятся, либо вырастут на 0,5-1%. При этом требования к заемщикам в Райффайзенбанке мы не ужесточаем», - отметил Андрей Степаненко.
Что касается ипотечных продуктов, то такого роста процентных ставок в рублях, как в 2008 году, не ожидается. Это связано с хорошим уровнем ликвидности в банковской системе, а также с постепенным переходом ЦБ РФ к инфляционному таргетированию. Кроме того, российские банки, в том числе и Райффайзенбанк, стали более взвешенно подходить к анализу платежеспособности потенциальных заемщиков и к условиям программ кредитования.
«Мы будем работать над тем, чтобы предложить наилучшие ценовые условия нашим клиентам. Первая волна кризиса продемонстрировала, что клиенты нам доверяют, и мы готовы снова доказать, что это не напрасно. В ближайшее время мы будем выводить на рынок новые продукты по конкурентным ставкам», — сказал Андрей Степаненко.
Полный текст онлайн-конференции «Копить или купить: куда движется рынок розничных банковских услуг» доступен на сайте Райффайзенбанка http://www.raiffeisen.ru/about/pr/conference/.
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