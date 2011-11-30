Увеличение уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф»
30.11.2011 12:00
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Компания ООО «СК «Райффайзен Лайф» с предварительного разрешения органа страхового надзора увеличила уставный капитал в четыре раза. Таким образом, размер уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф» удовлетворяет новым требованиям Закона «Об организации страхового дела в Российской Федерации» к размерам уставных капиталов страховщиков, вступающим в силу с 1 января 2012 года.
Уставный капитал компании был увеличен с 60 млн. руб. до 240 млн. руб. за счет дополнительных вкладов участников общества без изменения размера долей участников Общества: 75% уставного капитала ООО «СК «Райффайзен Лайф» принадлежит компании «УНИКА Интернациональ Бетайлигунгс-Фервальтунгс ГмбХ», входящей в австрийскую страховую группу УНИКА, 25% — ЗАО «Райффайзенбанк».
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