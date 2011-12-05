Сервис оплаты ЖКУ вводится во всех банкоматах, установленных в отделениях Райффайзенбанка в Москве и в Московской области.
В банкоматах можно оплатить коммунальные услуги следующих контрагентов:
- ЖКУ Москва ЕИРЦ г. Москва;
- Мосэнергосбыт (Москва, Зеленоград);
- Мосэнергосбыт (Московская обл.);
- МГТС;
- Ростелеком.
Комиссия по платежам ЖКУ ЕИРЦ г. Москва, Мосэнергосбыт (Москва, Зеленоград) составит 1% от суммы операции; по операциям с другими контрагентами комиссия не взимается.
Также держателям карт Райффайзенбанка становится доступен перевод с карты на карту Райффайзенбанка через банкоматы отделений в Москве и Московской области.
Перевести деньги с одной карты Райффайзенбанка на другую через банкомат очень просто. Вставив в банкомат карту, со счета которой будут переводиться средства, клиенту необходимо набрать ПИН-код и затем следовать указаниям на экране. Все параметры операции будут отражены на экране и на чеке.
В течение месяца мы планируем сделать данные сервисы доступными во всех банкоматах московских отделений Райффайзенбанка и до конца первого квартала 2012 года эти услуги будут доступны во всех остальных банкоматах Райффайзенбанка по России.
Адреса отделений банка в Москве можно найти по ссылке http://www.raiffeisen.ru/retail/branch_atm/maps/maps_full/index.php?&group_id28=2®ion_id=0&start28=1
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