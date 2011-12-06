Стать участником акции просто. Порекомендуйте вашим друзьям обратиться в Райффайзенбанк и получите в подарок 1 000 рублей на ваш текущий счет! При обращении в Райффайзенбанк, у ваших друзей появится отличная возможность:
- оформить кредит наличными на выгодных условиях — по ставке 18,9% годовых;
- открыть кредитную карту со скидкой 50% на комиссию за годовое обслуживание.
Для участия в акции вашему другу достаточно прийти в любое отделение банка и при подаче заявления на кредит или кредитную карту сказать специалисту банка, что он обратился по вашей рекомендации.
Вы становитесь победителем и награждаетесь денежным призом, если в срок до 28 февраля 2012 года Ваш друг получает кредит наличными или кредитную карту, и совершает по ней не менее одной операции.
Участвуйте и получайте подарки!
Подробные условия акции здесь: http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/retail/creditcard/pravila_akcii
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