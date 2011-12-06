Еще новогодние акции Райффайзенбанка

Предлагаем вашему вниманию новогодние акции Райффайзенбанка.



Карты

1. С 15 ноября до 31 декабря 2011 года Райффайзенбанк проводит акцию "Выиграйте билеты на шоу ZARKANA™ от Cirque Du Soleil®!" для держателей кредитных и дебетовых карт MasterCard® Райффайзенбанка. Согласно условиям акции, будут определены 75 победителей, совершивших наибольшее количество транзакций по карте банка в период акции (минимальная сумма транзакции - 200 рублей). Каждый победитель получит 2 билета на шоу Zarkana Cirque du Sioleil.



2. С 1 ноября до 31 декабря 2011 года Райффайзенбанк проводит акцию "Платите кредитной картой - получайте призы!" для держателей кредитных карт Райффайзенбанка. Для участия в акции держатели кредитных карт должны оплачивать покупки или снимать наличные по кредитной карте на сумму от 1000 рублей.



Каждый 100-й покупатель получает 1000 рублей обратно на счет кредитной карты. Разыгрывается 3 500 денежных призов, на сумму 1000 рублей каждый. Каждый участник может выиграть до 4-х денежных призов.



Депозиты

С 1 декабря 2011 по 10 января 2012 года Райффайзенбанк предлагает специальные условия по вкладу "Инвестиционный".



1. На вклад со сроком 1 месяц - ставка 7,5% годовых. Предварительное размещение денежных средств в ПИФы не требуется. Минимальная сумма депозита 15 000 рублей. Минимальная общая сумма денежных средств клиента, размещенных на депозитах "Инвестиционный" на 31 день, не должна превышать 3 млн. рублей.



2. На вклад со сроком 91 и 181 день банк предлагает ставку 7,7% и 7,9% годовых соответственно.



Вклад на данные сроки открывается клиентам, предварительно в этот же день разместившим средства в ПИФы под управлением УК «Райффайзен Капитал». Вклад предполагает не только возможность получения дохода на сбережения, размещенные во вкладе «Инвестиционный», но и возможность инвестирования средств в паевые фонды под управлением УК «Райффайзен Капитал».



С правилами акций вы можете ознакомиться на www.raiffeisen.ru.



