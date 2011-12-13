Выпущена 100-тысячная карта с технологией бесконтактных платежей MasterCard® PayPassTM

Райффайзенбанк и международная платёжная система MasterCard объявляют о выпуске первых 100 000 карт с технологией бесконтактных платежей MasterCard® PayPassTM. Первая такая карта была выпущена в Райффайзенбанке в марте 2011 года, а уже в октябре банк перевёл всю линейку своих карт MasterCard на эту инновационную технологию. Обладатель 100-тысячной карты получил в подарок от MasterCard скоростной спортивный велосипед.



Этот способ оплаты широко применяется во многих странах мира. Пользоваться MasterCard PayPass просто, быстро и безопасно. Проверив сумму на кассовом терминале, нужно прикоснуться картой к терминалу PayPass, после чего на нём в подтверждение оплаты загорятся световые индикаторы и прозвучит сигнал о том, что оплата совершена. Платежи на сумму до 1000 рублей проводятся без ввода ПИН-кода.



Более подробную информацию о бесконтактной технологии PayPass можно узнать на сайте www.paypass.ru