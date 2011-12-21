«БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ расширяет географию

Система денежных переводов Райффайзенбанка «БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ начала работать с «Пробизнесбанком», и теперь оформить денежный перевод можно еще в 130 точках. В частности, в Карелии ранее услуга предоставлялась только в Петрозаводске, а теперь и в других населенных пунктах региона.



ОАО АКБ «Пробизнесбанк», через сотрудничество с которым Райффайзенбанк расширяет географию денежных переводов, является участником Финансовой Группы Лайф (холдинг крупных региональных банков и бизнес-структур).



Система денежных переводов «БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ - зарегистрированный товарный знак, владельцем и расчетным банком которого является ЗАО «Райффайзенбанк». «БЫСТРАЯ ПОЧТА»™ обладает широкой сетью точек обслуживания на территории России и стран ближнего зарубежья (свыше 7,3 тысяч пунктов обслуживания в 12 странах) и позволяет осуществлять мгновенные переводы денежных средств по низким тарифам в рублях, долларах США и евро.



Дополнительную информацию можно получить на сайте системы денежных переводов www.bpochta.ru.



