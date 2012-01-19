Подводим итоги акции «Подарки друзьям»

Завершилась совместная акция Райффайзенбанка и портала Банки.ру «Подарки друзьям», стартовавшая в начале лета и продлившаяся до конца 2011 года.



Акция была объявлена в честь 15-летия работы Райффайзенбанка в России. Каждый 15-й пользователь, вступивший в сообщество Райффайзенбанка на страничке «Друзья банков», получил подарок.



Всего за время акции друзьям банка было отправлено 37 подарочных бутылок вина в такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калуга, Саратов, Владивосток, Красноярск, Омск, Иркутск и другие.



Друзья, огромное спасибо за то, что вы с нами!

