Райффайзенбанк проводит ипотечную субботу совместно с ГК Мортон и ООО «Русинвест»

3 марта с 10:00 до 17:00 Райффайзенбанк совместно с компаниями ГК Мортон и ООО «Русинвест» проведет Ипотечную субботу — специальную акцию для клиентов на территории объектов компаний-партнеров.



В рамках Ипотечной субботы представители банка встретятся с клиентами и ответят на все интересующие их вопросы по недвижимости и ипотечному кредитованию. В этот день у клиентов будет возможность заключить договор бронирования понравившегося объекта, а специалисты Райффайзенбанка предложат им особые условия по ипотеке.



Клиенты смогут получить консультацию по строящимся объектам, ознакомиться с предложениями компаний-партнеров, получить консультацию по ипотеке, заполнить анкету для банка и получить предварительное решение по ипотечному кредиту.



Акция проводится на территории объектов компаний-партнеров по адресам:

- МО, г. Видное, мкр-н Завидное

- МО, г.Железнодорожный мкр-н Северное Кучино,

- МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 25Б