Приглашаем на очередную Ипотечную субботу, которую Райффайзенбанк проведет совместно с компаниями ЗАО «Юит Московия», ОАО «ХК ГВСУ-Центр», ООО «Мега-Мечта» и ООО «Русинвест»

17 марта с 10:00 до 17:00 Райффайзенбанк совместно с компаниями ЗАО «Юит Московия», ОАО «ХК ГВСУ-Центр», ООО «Мега-Мечта» и ООО «Русинвест» проводит специальную акцию под названием «Ипотечная суббота» на территории объектов компаний.



В этот день официальные представители ЗАО «Райффайзенбанк» встретятся с клиентами и ответят на все интересующие их вопросы по недвижимости. Во время проведения Ипотечной субботы у клиентов будет возможность заключить договор бронирования понравившегося объекта, а специалисты Райффайзенбанка предложат им особые условия по ипотечному кредитованию.



Клиенты смогут получить консультацию по строящимся объектам, ознакомиться с предложениями компаний-партнеров, получить консультацию по ипотеке, заполнить анкету для банка и получить предварительное решение по ипотечному кредиту.



Акция проводится по адресам:

- МО, г.Раменское, ул.Советская д.14 БЦ « Юбилейный»;

- МО, г Балашиха, ш. Энтузиастов вл.79;

- МО, г.Котельники, мкр-н Парковый;

- МО, Дмитровский р-н, с/п Габовское, пос. Озерецкое, котттеджный поселок «Мечта»;

- МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 25Б.

