Держатели карт Visa Райффайзенбанка, совершающие покупки до 30 апреля, могут получить возможность посетить летние Олимпийские игры 2012 в Лондоне в июле 2012 года.
Тот, кто совершит наибольшее количество транзакций по карте на сумму от 200 рублей, выиграет поездку на двоих на Олимпиаду, а последующие 100 участников получат кожаные холдеры для документов. Для участия в акции необходимо зарегистрироваться, отправив SMS-запрос в рамках услуги SMS-уведомления Raiffeisen MOBILE с текстом TRAVEL OLYMPIC на короткий номер 7243.
Победитель акции получит не только возможность бесплатно посетить выбранные олимпийские мероприятия и насладиться несколькими днями в Лондоне, но и воспользоваться подарочной картой Visa с олимпийской символикой с предоплаченным лимитом. Перелёт и проживание в гостинице при этом предоставляется бесплатно.
Действие акции распространяется одновременно на все карты Visa Райффайзенбанка, а также отдельно на Raiffeisen Travel Card. Поездка на Олимпиаду будет подарена как победителю в категории держателей стандартных карт Visa, так и победителю из числа держателей Raiffeisen Travel Card. Однако существует отличие по уровню главных призов — держатель Raiffeisen Travel Card, победивший в акции, сможет на один день дольше пребывать в Лондоне и будет располагать повышенным лимитом по предоплаченной карте.
Более подробно с условиями проведения акции можно ознакомиться на официальном сайте Райффайзенбанка http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/#43=23400
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