Карта Райффайзенбанк-MasterCard-МАЛИНА — теперь и дебетовая

Райффайзенбанк и MasterCard объявляют о запуске дебетовой карты Райффайзенбанк-MasterCard®-МАЛИНА®. Ранее в продуктовой линейке кобрендов Райффайзенбанка совместно с накопительной программой МАЛИНА была представлена только кредитная карта.



Дебетовая кобрендовая карта дает возможность участвовать в накопительной программе МАЛИНА и получать баллы при оплате покупок. За каждые 100 рублей, потраченные по карте, клиенту начисляются 10 баллов. Также по 1000 баллов начисляются ежегодно в день рождения клиента.



Приятным дополнением станет доступ к индивидуальному консьерж-сервису 24 часа в сутки 365 дней в году, где держатели карты смогут получать информацию о гостиницах, ресторанах, транспорте, прокате автомобилей, местах отдыха и многом другом. По карте Райффайзенбанк-MasterCard®-МАЛИНА®, оформленной до 31 мая 2012 года, действуют специальные условия: год обслуживания предоставляется бесплатно; 10 000 баллов начисляются при совершении покупок на сумму не менее 25 000 рублей в течение трех месяцев после выпуска карты.



Карта оснащена чипом и поддерживает систему MasterCard® SecureCode™ (протокол 3D-Secure), что снижает риск ее несанкционированного использования при покупках в Интернет.



Открыть новую дебетовую карту Райффайзенбанк-MasterCard®-МАЛИНА® можно в любом отделении Райффайзенбанка на территории России.

