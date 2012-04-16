Клиенты Райффайзенбанка, оформившие Raiffeisen Travel Card категорий Visa Gold Travel и Visa Platinum Premium Travel c 16 апреля, могут получить дополнительные мили Travel Miles для оплаты туристических услуг на сайте iGlobe.ru.
При проведении безналичных операций по картам на общую сумму не менее 30 000 рублей в период действия акции клиенты получают в подарок 5 000 миль на счет в программе Travel Miles. Клиент, накопивший максимальное количество миль за транзакции, получит 60 000 бонусных миль, а последующие два участника – 50 000 и 40 000 миль соответственно.
Используя накопленные мили, клиенты могут оплатить перелет на рейсах подавляющего большинства авиакомпаний мира, а также иные туристические услуги, представленные на сайте iGlobe.ru. В отличие от большинства существующих на рынке бонусных программ, Travel Miles не ограничивает участников в выборе авиакомпаний и не зависит от наличия премиальных авиабилетов.
Акция продлится до 30 июня 2012 года, а бонусные мили будут зачислены на счета победителей акции в срок до 20 июля 2012 года.
Более подробная информация об акции размещена на официальном сайте Райффайзенбанка: http://www.raiffeisen.ru/retail/creditcard/specialoffer/
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